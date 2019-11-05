Черчесов объяснил вызов Шунина в сборную России вместо Лунёва

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду вратаря Антона Шунина вместо Андрея Лунёва на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Черчесов объяснил вызов Шунина в сборную России вместо Лунёва
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не говорил, что у нас большой выбор вратарей. Во-первых, Шунин после травмы играет, я был на последнем матче «Динамо». Лунёв же даже не тренируется из-за травмы плеча. Здесь вопрос решился не в его пользу. А Шунин — футболист нашей обоймы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов назвал основного вратаря сборной России по футболу.

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