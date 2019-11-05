Черчесов назвал основного вратаря сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал Маринато Гилерме первым вратарём национальной команды.

«У нас всегда есть план в голове, главное, чтобы он был правильным. Мы внимательно смотрим за всеми. Два месяца назад меня критиковали за невызов Сослана Джанаева. Теперь спрашиваете, будет ли он первым номером. Значит, два месяца назад правильно подумал. Но на сегодняшний день номер один — Маринато Гилерме. Не видим смысла делать какие-то перестановки. А то, что Сослан в хорошей форме, только радует», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов рассказал, что не будет давать Артёму Дзюбе установку забивать в матчах сборной.