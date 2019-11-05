Черчесов не будет давать Дзюбе установку забивать в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как будет использовать нападающего Артёма Дзюбу в ближайших матчах национальной команды с Бельгией и Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Не будем установки давать ему, чтобы он забивал. Но вы сами видели, что на Кипре он отдавал передачи, когда мог забивать сам. Если он забивает без моей мотивации, то справится и в дальнейшем. А со мной спорить не надо, нужно выполнять установку», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов высказался о возможной персональной опеке Эдена Азара в матче с Бельгией.