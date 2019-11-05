Черчесов заявил, что его не касается ситуация с контрактом Дзюбы в «Зените»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, обсуждал ли он с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой ситуацию с его контрактом в петербургском «Зените».

«С ним это не обсуждал. Чем быстрее такие вопросы решаются, тем спокойнее всем. И «Зениту», и сборной, и Дзюбе. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Меня это не касается, но мне данный вопрос задают постоянно. Я могу вызвать Артёма или нет, но дать контракт ему не могу. Не хочется, чтобы было, как с Гилерме, когда это обсуждалось месяцами», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов рассказал, что не будет давать Артёму Дзюбе установку забивать в матчах сборной.