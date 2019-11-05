Черчесов заявил, что его не касается ситуация с контрактом Дзюбы в «Зените»
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- РИА Новости
«С ним это не обсуждал. Чем быстрее такие вопросы решаются, тем спокойнее всем. И «Зениту», и сборной, и Дзюбе. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Меня это не касается, но мне данный вопрос задают постоянно. Я могу вызвать Артёма или нет, но дать контракт ему не могу. Не хочется, чтобы было, как с Гилерме, когда это обсуждалось месяцами», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее Черчесов рассказал, что не будет давать Артёму Дзюбе установку забивать в матчах сборной.