В сети появилось фото официального мяча Евро-2020
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Как сообщает Footy Headlines, новый мяч получил название Uniforia.
Официальная презентация новой модели должна произойти в ноябре.
Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Турнир пройдёт на 12 стадионах в 12 городах Европы.
Ранее оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира.
LEAKED: Adidas Uniforia Euro 2020 Ball - Official Pictures of 'OMB' Version: https://t.co/S1FHA15nAu— Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 17, 2019