В сети появилось фото официального мяча Евро-2020

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В интернете опубликовали фотографию официального мяча чемпионата Европы 2020 года.
В сети появилось фото официального мяча Евро-2020
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает Footy Headlines, новый мяч получил название Uniforia.

Официальная презентация новой модели должна произойти в ноябре.

Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Турнир пройдёт на 12 стадионах в 12 городах Европы.

Ранее оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира.

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