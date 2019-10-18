В сети появилось фото официального мяча Евро-2020

В интернете опубликовали фотографию официального мяча чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Footy Headlines, новый мяч получил название Uniforia.

Официальная презентация новой модели должна произойти в ноябре.

Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Турнир пройдёт на 12 стадионах в 12 городах Европы.

Ранее оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира.