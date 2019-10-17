Оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира
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- РИА Новости
«Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время чемпионата Европы — 2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении ЧМ», — приводит слова Сорокина пресс-служба оргкомитета.
Сообщается, что около 40 городов подтвердили намерение принять участие в проекте.
Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи.