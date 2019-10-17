Оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира

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Генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин сообщил, что было принято решение организовать фан-зоны не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах страны.
Оргкомитет Евро-2020 одобрил организацию фан-зон в российских городах, не принимающих матчи турнира
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время чемпионата Европы — 2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении ЧМ», — приводит слова Сорокина пресс-служба оргкомитета.

Сообщается, что около 40 городов подтвердили намерение принять участие в проекте.

Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи.

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