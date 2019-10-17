Сборная России по футболу будет готовиться к матчу с Бельгией в Сочи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что национальная команда будет готовится к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино в Сочи.

«10 ноября, сразу после матчей 16-го тура Российской премьер-лиги, команда вылетит в Сочи, где проведёт краткосрочный сбор. Мы проанализировали ноябрьские погодные характеристики в Москве и Сочи за последние пять лет и приняли решение готовиться сейчас к матчам в южном регионе», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что во время сбора в Сочи команда проведёт четыре тренировочных занятия.

«В Санкт-Петербург команда отправится по традиции за два дня до игры», — добавил специалист.

Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, а игра с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев и Андрей Семёнов включены в символическую команду недели квалификации Евро-2020.