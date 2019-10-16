Черышев и Семёнов включены в сборную недели отбора Евро-2020

Полузащитник и защитник сборной России по футболу Денис Черышев и Андрей Семёнов включены в символическую команду недели квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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Состав символической сборной опубликован в Twitter-аккаунте турнира. На минувшей неделе сборная России разгромила команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). Черышев отметился дублем и двумя результативными передачами, а Семёнов помог национальной команде отыграть обе встречи на ноль. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы. Подопечные Станислава Черчесова с 21 очком занимают второе место в группе I. Ранее сообщалось, что одну из аудиторий АлтГПУ назовут в честь футболиста сборной России Александра Ерохина.