Одну из аудиторий АлтГПУ назовут в честь футболиста сборной России
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- РИА Новости
«После чемпионата мира к тебе особенно возрастает интерес, после чемпионства с клубом — ещё больше», — приводит слова игрока GQ.
По его словам, он стал первым человеком из Барнаула, которому удавалось выиграл чемпионат России, из-за чего о нём много говорят в родном городе.
«В этом году я закончил магистратуру педагогического университета в Барнауле по специальности тренер. После чемпионства там решили назвать одну из аудиторий в мою честь и красиво её оформить. Мне очень приятно, это память на долгие годы.Если же ко мне подходят на улице, то просто желают удачи либо благодарят за игру», — сказал Ерохин.
Ерохин является выпускником Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ).
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу.