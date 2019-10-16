Одну из аудиторий АлтГПУ назовут в честь футболиста сборной России

Полузащитник сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как поменялась его жизнь после участия в чемпионате мира и победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«После чемпионата мира к тебе особенно возрастает интерес, после чемпионства с клубом — ещё больше», — приводит слова игрока GQ.

По его словам, он стал первым человеком из Барнаула, которому удавалось выиграл чемпионат России, из-за чего о нём много говорят в родном городе.

«В этом году я закончил магистратуру педагогического университета в Барнауле по специальности тренер. После чемпионства там решили назвать одну из аудиторий в мою честь и красиво её оформить. Мне очень приятно, это память на долгие годы.Если же ко мне подходят на улице, то просто желают удачи либо благодарят за игру», — сказал Ерохин.

Ерохин является выпускником Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу.