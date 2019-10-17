Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии

Полиция Софии выявила и задержала девятерых болельщиков, демонстрировавших расовую нетерпимость во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Болгарии, на восьмерых из задержанных фанатов будет наложена административная ответственность, а на девятого — уголовная, поскольку он находился на испытательном сроке.

Отмечается, что, согласно законодательству Болгарии, те фанаты, которые будут привлечены к административной ответственности, будут оштрафованы, а также им будет запрещено впредь посещать футбольные матчи.

Встреча Болгарии и Англии, прошедшая 14 октября в Софии и завершившаяся победой англичан со счётом 6:0, несколько раз прерывалась главным арбитром встречи из-за проявлений расизма с трибун.

Ранее глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм.