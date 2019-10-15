Глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с проявлением болельщиками расизма в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.

«Мы очень часто говорим, что в футболе не должно быть расизма, но тем не менее всё ещё сталкиваемся с трудностями в решении этой проблемы в нашем виде спорта, равно как и в обществе. Нам понадобится поддержка со стороны государственных органов, чтобы помочь выявить и наказать виновных, также необходимо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы это искоренить», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он также призвал руководящие футбольные органы по всему миру вместе с ФИФА продумать новые, более эффективные методы борьбы с проявлениями расизма.

«Я предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне», — добавил функционер.

Прошедший 14 октября матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Болгарии на своём поле принимала команду Англии, несколько раз был остановлен из-за расистских выкриков с трибун. Такие действия фанатов вызвали резонанс в мировой футбольной общественности. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по данному факту.

Ранее Александер Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом.