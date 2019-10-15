Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в свете недавних событий высказался о работе организации в сфере борьбы с проявлениями расовой дискриминации.
Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом
  • Reuters

«Санкции, накладываемые УЕФА за расизм, являются одними из самых жёстких мер в спорте, минимальное наказание — частичное закрытие стадиона. Поверьте мне, УЕФА старается делать всё возможное для искоренения этой болезни в футболе, мы не можем себе позволить смириться с проявлениями расизма», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что для успешной борьбы с такими проявлениями необходимо прикладывать совместные усилия с правительствами и неправительственными организациями, болельщиками и всеми, кто работает в клубах и футбольных организациях.

Прошедший 14 октября матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Болгарии на своём поле принимала команду Англии, несколько раз был остановлен из-за расистских выкриков с трибун. Такие действия фанатов вызвали резонанс в мировой футбольной общественности.

Ранее сообщалось, что президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.

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