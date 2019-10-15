Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку

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Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку с занимаемой должности.
Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку
  • © Harold Cunningham/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение функционер принял в связи с «создавшимся в последние дни напряжением, обстановкой, которая наносит ущерб болгарскому футболу».

Прошедший 14 октября матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Болгарии на своём поле принимала команду Англии, несколько раз был остановлен из-за расистских выкриков с трибун. Такие действия фанатов вызвали резонанс в мировой футбольной общественности.

Ранее Министерство спорта Болгарии объявило о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом.

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