Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку

Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение функционер принял в связи с «создавшимся в последние дни напряжением, обстановкой, которая наносит ущерб болгарскому футболу».

Прошедший 14 октября матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Болгарии на своём поле принимала команду Англии, несколько раз был остановлен из-за расистских выкриков с трибун. Такие действия фанатов вызвали резонанс в мировой футбольной общественности.

Ранее Министерство спорта Болгарии объявило о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом.