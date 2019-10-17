Соболев заявил, что не держит обид на Черчесова
«Когда только приехал, поговорил с Черчесовым. Он спросил, готов ли я, как настрой. Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно: первый раз в сборной, новый коллектив… Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть», — приводит слова Соболева пресс-служба Российской премьер-лиги.
Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее Соболев рассказал, чья игра ему импонирует больше всего.