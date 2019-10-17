Соболев заявил, что не держит обид на Черчесова

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев заявил, что не обижается на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за то, что его не выпустили на поле в матчах с Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

«Когда только приехал, поговорил с Черчесовым. Он спросил, готов ли я, как настрой. Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно: первый раз в сборной, новый коллектив… Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть», — приводит слова Соболева пресс-служба Российской премьер-лиги.

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Соболев рассказал, чья игра ему импонирует больше всего.

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