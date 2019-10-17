Соболев заявил, что не держит обид на Черчесова

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев заявил, что не обижается на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за то, что его не выпустили на поле в матчах с Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

«Когда только приехал, поговорил с Черчесовым. Он спросил, готов ли я, как настрой. Вот и весь разговор. Почему не играл — понятно: первый раз в сборной, новый коллектив… Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть», — приводит слова Соболева пресс-служба Российской премьер-лиги.

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Соболев рассказал, чья игра ему импонирует больше всего.