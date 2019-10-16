Соболев рассказал, чья игра ему импонирует больше всего

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, с кем его часто сравнивают.

«Особо за Шомуродовым не слежу. Молодец, что забивает, голы хорошие. Так чтобы следить — нет. Я не сравниваю себя с ним, может, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Артёмом Дзюбой. Но мне нравится, как играет Ибрагимович. Если будет момент, когда можно будет пробить пяткой, я ударю как Златан», — заявил Соболев журналистам.

22-летний нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым.

Ранее Божович выразил надежду, что до конца сезона Соболев доиграет в «Крыльях Советов».