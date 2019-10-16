Божович: надеюсь, до конца сезона Соболев доиграет в «Крыльях Советов»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил надежду, что Александр Соболев, один из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), доиграет в его команде до конца сезона.
Божович: надеюсь, до конца сезона Соболев доиграет в «Крыльях Советов»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я думаю, что вызов в сборную России, прежде всего, это заслуга Соболева. Он тренировался и работал очень хорошо. Моя заслуга здесь небольшая, 90% — его. Надеюсь, что до конца сезона Соболев доиграет здесь. А что будет потом, я не знаю», — цитирует Божовича ТАСС.

В настоящее время на счету Соболева десять забитых мячей в РПЛ. По этому показателю 22-летний нападающий делит первое место в лиге с форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым.

Ранее агент рассказал о предложениях «Штутгарта» и ЦСКА по Шомуродову.

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