Агент рассказал о предложениях «Штутгарта» и ЦСКА по Шомуродову

Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал об интересе к своему клиенту от других клубов.

«Цена игрока — это столько, сколько за него предлагают. «Штутгарт» давал в районе €10 млн, ЦСКА также делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставили за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу. У нас уже есть предложение с похожими цифрами. Но я вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, их позиция понятна. Летом будем настаивать на трансфере, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, об этом мы договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», — приводит слова Муминова Sports.ru.

В текущем сезоне нападающий провёл 12 матчей в Российской премьер-лиг, в которых забил 10 голов.

Ранее агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ.