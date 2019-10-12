Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ

Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк высказал мнение о прошедшей трансферной кампании в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Удачные трансферы в РПЛ? Переход Седрика Гогуа в ЦСКА. Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тиль в «Спартаке» — неплохой игрок, но он и близко не стоит €15 млн. А Малком в «Зените»? €40 млн за бразильца — абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он также отметил, что трансфер Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии» в «Динамо» сложно назвать успешных для московского клуба.

«Зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы — на ветер!», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Малком не сыграет в РПЛ до зимнего перерыва.