Экс-футболист Стоичков расплакался во время разговора о расизме в матче Болгария — Англия

Бывший полузащитник сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков эмоционально отреагировал на расистский скандал, связанный с матчем квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Болгарии и Англии.

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