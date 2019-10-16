Экс-футболист Стоичков расплакался во время разговора о расизме в матче Болгария — Англия

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков эмоционально отреагировал на расистский скандал, связанный с матчем квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами Болгарии и Англии.
Экс-футболист Стоичков расплакался во время разговора о расизме в матче Болгария — Англия
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Во время прямого эфира на телеканале TUDN USA Стоичков не смог сдержать слёз, обсуждая инцидент.

Он также призвал правительство Болгарии не пускать на трибуны фанатов, которые скандируют расистские выкрики.

Отборочный матч Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун.

Ранее президент Болгарии отреагировал на расизм во время матча отбора Евро-2020 с Англией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить