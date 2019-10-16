Экс-футболист Стоичков расплакался во время разговора о расизме в матче Болгария — Англия
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Во время прямого эфира на телеканале TUDN USA Стоичков не смог сдержать слёз, обсуждая инцидент.
Он также призвал правительство Болгарии не пускать на трибуны фанатов, которые скандируют расистские выкрики.
Отборочный матч Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун.
Ранее президент Болгарии отреагировал на расизм во время матча отбора Евро-2020 с Англией.