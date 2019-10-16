Президент Болгарии отреагировал на расизм во время матча отбора Евро-2020 с Англией

Президент Болгарии Румен Радев считает, что увольнение президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова не является решением проблемы расизма на матчах.

«Государство должно применить драконовские меры в отношении футбольного хулиганства. Пока политики используют фанатов в протестах и контрпротестах, рецидивы будут продолжаться. Футбол — зеркало состояния государства: как управляется страна, так управляется и болгарский футбол. Ни одна спортивная федерация, в том числе и Болгарский футбольный союз, не может нести полную ответственность за поведение фанатов и не может взять на себя роль правоохранительных органов. Поэтому требование отставки Борислава Михайлова — это бегство от ответственности людей, которые по закону должны её нести», — цитирует президента страны «24 часа».

Отборочный матч Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун.

Ранее сообщалось, что пятеро болгарских фанатов арестованы за проявление расизма в матче с Англией.