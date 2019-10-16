Источник: пятеро болгарских фанатов арестованы за проявление расизма в матче с Англией
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Как сообщает The Sun, после матча Болгария — Англия были арестованы шестеро фанатов хозяев. Им вменяют в вину расистские оскорбления игроков соперника. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.
Матч Болгария — Англия был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун. УЕФА начал расследование данного инцидента.
Ранее капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией.