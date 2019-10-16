Источник: пятеро болгарских фанатов арестованы за проявление расизма в матче с Англией

Болгарская полиция арестовала пятерых фанатов за оскорбления футболистов сборной Англии по расовому признаку во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 (0:6).

Как сообщает The Sun, после матча Болгария — Англия были арестованы шестеро фанатов хозяев. Им вменяют в вину расистские оскорбления игроков соперника. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.

Матч Болгария — Англия был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун. УЕФА начал расследование данного инцидента.

Ранее капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией.