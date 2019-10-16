Источник: пятеро болгарских фанатов арестованы за проявление расизма в матче с Англией

Короткая ссылка
Болгарская полиция арестовала пятерых фанатов за оскорбления футболистов сборной Англии по расовому признаку во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 (0:6).
Источник: пятеро болгарских фанатов арестованы за проявление расизма в матче с Англией
  • © David Klein via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, после матча Болгария — Англия были арестованы шестеро фанатов хозяев. Им вменяют в вину расистские оскорбления игроков соперника. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.

Матч Болгария — Англия был дважды остановлен из-за расистских выкриков с трибун. УЕФА начал расследование данного инцидента.

Ранее капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить