Капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией

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Капитан сборной Болгарии и полузащитник российского клуба «Ростов» Ивелин Попов прокомментировал расистские выкрики с трибун в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 с национальной командой Англии.
Капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией
  • Reuters

«Я несколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы всё прошло без эксцессов. Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой игрок захочет сюда приехать?» — приводит слова Попова TopSport.

Он отметил, что в перерыве матча было много переговоров, чтобы англичане вышли на второй тайм.

«Даже Гарет Саутгейт подошёл ко мне после матча и поблагодарил за попытку помочь. Расизм — большая проблема, которую необходимо ликвидировать. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист всех времён был темнокожим», — добавил хавбек.

Встреча Болгарии и Англии, прошедшая 14 октября в Софии и завершившаяся победой англичан со счётом 6:0, несколько раз прерывалась главным арбитром встречи из-за проявлений расизма с трибун.

Ранее глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм.

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