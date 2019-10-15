Капитан сборной Болгарии высказался о расистских выкриках фанатов в матче с Англией

Капитан сборной Болгарии и полузащитник российского клуба «Ростов» Ивелин Попов прокомментировал расистские выкрики с трибун в матче восьмого тура квалификации на Евро-2020 с национальной командой Англии.

«Я несколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы всё прошло без эксцессов. Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой игрок захочет сюда приехать?» — приводит слова Попова TopSport.

Он отметил, что в перерыве матча было много переговоров, чтобы англичане вышли на второй тайм.

«Даже Гарет Саутгейт подошёл ко мне после матча и поблагодарил за попытку помочь. Расизм — большая проблема, которую необходимо ликвидировать. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист всех времён был темнокожим», — добавил хавбек.

Встреча Болгарии и Англии, прошедшая 14 октября в Софии и завершившаяся победой англичан со счётом 6:0, несколько раз прерывалась главным арбитром встречи из-за проявлений расизма с трибун.

Ранее глава ФИФА призвал ввести пожизненное отстранение болельщиков за расизм.