УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, болгарская сторона в лице Болгарского футбольного союза (БФС) обвиняется в проявлении фанатами расизма, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло стадиона.
Футбольной ассоциации Англии (FA), в свою очередь, инкриминируют неуважение фанатов к национальному гимну и недостаточное число стюардов с британской стороны.
Дата слушаний по данному делу будет объявлена позднее.
Встреча Болгарии и Англии, прошедшая 14 октября в Софии и завершившаяся победой англичан со счётом 6:0, несколько раз прерывалась главным арбитром встречи из-за проявлений расизма с трибун.
Ранее Александер Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом.