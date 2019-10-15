УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матча восьмого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, болгарская сторона в лице Болгарского футбольного союза (БФС) обвиняется в проявлении фанатами расизма, бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло стадиона.

Футбольной ассоциации Англии (FA), в свою очередь, инкриминируют неуважение фанатов к национальному гимну и недостаточное число стюардов с британской стороны.

Дата слушаний по данному делу будет объявлена позднее.

Встреча Болгарии и Англии, прошедшая 14 октября в Софии и завершившаяся победой англичан со счётом 6:0, несколько раз прерывалась главным арбитром встречи из-за проявлений расизма с трибун.

Ранее Александер Чеферин заявил, что УЕФА делает всё возможное для борьбы с расизмом.