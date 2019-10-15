Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о следующей задаче национальной команды.

«У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», — написал Черчесов в своём Instagram.

Россия и Бельгия сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге. В активе российской команды 21 очко, а у бельгийской — 24. Обе сборные уже гарантировали себе выход на Евро-2020.

Ранее Артём Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России.