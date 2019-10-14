Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах

Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Черышев признаны лучшими игроками сборной России по футболу по версии болельщиков в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба назван лучшим футболистом в матче с Шотландией (4:0). В этой игре он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Черышев же был признан лучшим в игре с Кипром (5:0), в которой он оформил дубль и отметился двумя результативными пасами.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.