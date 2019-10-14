Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябрьских матчах
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Дзюба назван лучшим футболистом в матче с Шотландией (4:0). В этой игре он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Черышев же был признан лучшим в игре с Кипром (5:0), в которой он оформил дубль и отметился двумя результативными пасами.
Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.