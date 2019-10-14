Булыкин оценил шансы Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о шансах Артёма Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Булыкин оценил шансы Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
  • ©rfs.ru

«Дзюба ещё будет выступать за сборную России, поэтому у него очень хорошие шансы на то, чтобы стать лучшим нападающим в истории команды», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Он отметил, что 31-летний форвард мог бы забить ещё больше мячей, если бы не отдавал голевые передачи партнёрам.

«Это тоже о многом говорит. У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром не только отборочного турнира, но и сборной России за всю её историю», — добавил бывший футболист.

В активе Дзюбы на данный момент 24 гола за национальную команду, что является третьим результатом в истории сборной. Вторым по данному показателю является Владимир Бесчастных (26), а лидером — Александр Кержаков с 30 голами.

Ранее Артём Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России.

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