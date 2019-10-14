Петров о своей травме: много не пропущу

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Защитник сборной России по футболу Сергей Петров, получивший повреждение в восьмом туре квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра, рассказал о своём самочувствии.
Петров о своей травме: много не пропущу
  • РИА Новости

«Нога болит, конечно. Так получилось, это футбол. Сейчас приеду в «Краснодар», пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу», — приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».

28-летний футболист травмировался в результате фола защитника сборной Кипра Константиноса Лайфиса, получившего за своё нарушение прямую красную карточку.

Ранее Вячеслав Караваев прокомментировал свой дебют за сборную России по футболу.

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