Петров о своей травме: много не пропущу

Защитник сборной России по футболу Сергей Петров, получивший повреждение в восьмом туре квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра, рассказал о своём самочувствии.

«Нога болит, конечно. Так получилось, это футбол. Сейчас приеду в «Краснодар», пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу», — приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».

28-летний футболист травмировался в результате фола защитника сборной Кипра Константиноса Лайфиса, получившего за своё нарушение прямую красную карточку.

Ранее Вячеслав Караваев прокомментировал свой дебют за сборную России по футболу.