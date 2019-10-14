Караваев о дебюте за сборную России: ещё мальчишкой я об этом мечтал

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Защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой дебют за сборную России по футболу.
Караваев о дебюте за сборную России: ещё мальчишкой я об этом мечтал
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«Для меня это непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину, за свою страну. Ещё мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные», — приводят слова Караваева «Известия».

24-летний защитник впервые вышел на поле в составе сборной на 38-й минуте матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра, заменив получившего повреждение Сергея Петрова.

Ранее Артём Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России.

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