Караваев о дебюте за сборную России: ещё мальчишкой я об этом мечтал

Защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свой дебют за сборную России по футболу.

«Для меня это непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину, за свою страну. Ещё мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные», — приводят слова Караваева «Известия».

24-летний защитник впервые вышел на поле в составе сборной на 38-й минуте матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра, заменив получившего повреждение Сергея Петрова.

Ранее Артём Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России.