Дубль Вейналдума принёс Нидерландам победу над Белоруссией в отборе на Евро-2020
- © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу голландской команде принесли два гола Джорджинио Вейналдума, забившего на 32-й и 41-й минутах.
Белоруссия ответила голом Станислава Драгуна.
В девятом туре Нидерланды на выезде сыграют с Северной Ирландией, а Белоруссия на выезде встретится с Германией. Матчи пройдут 16 ноября.
В параллельных матчах сборная Шотландии разгромила команду Сан-Марино со счётом 6:0, а Венгрия минимально обыграла Азербайджан — 1:0.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Кипр и квалифицировалась на Евро-2020.