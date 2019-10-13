Дубль Вейналдума принёс Нидерландам победу над Белоруссией в отборе на Евро-2020

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Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Дубль Вейналдума принёс Нидерландам победу над Белоруссией в отборе на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу голландской команде принесли два гола Джорджинио Вейналдума, забившего на 32-й и 41-й минутах.

Белоруссия ответила голом Станислава Драгуна.

В девятом туре Нидерланды на выезде сыграют с Северной Ирландией, а Белоруссия на выезде встретится с Германией. Матчи пройдут 16 ноября.

В параллельных матчах сборная Шотландии разгромила команду Сан-Марино со счётом 6:0, а Венгрия минимально обыграла Азербайджан — 1:0.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Кипр и квалифицировалась на Евро-2020.

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