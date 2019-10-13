Россия обыгрывает Кипр после первого тайма матча отбора на Евро-2020

Короткая ссылка
Сборная России обыгрывает национальную команду Кипра по итогам первого тайма матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Россия обыгрывает Кипр после первого тайма матча отбора на Евро-2020
  • @TeamRussia
  • Twitter

Счёт встречи уже на девятой минуте открыл полузащитник Денис Черышев, забивший в результате своих индивидуальных действий на левом фланге.

На 23-й минуте преимущество российской команды удвоил хавбек Магомед Оздоев, переправивший мяч в ворота после передачи Черышева.

Сборная Кипра осталась в меньшинстве на 28-й минуте, прямую красную карточку за фол на Сергее Петрове получил Костас Лаифис.

По итогам 45 минут счёт 2:0 в пользу российской сборной.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно завоюют путёвку на Евро-2020 в случае победы или ничейного исхода в матче с Кипром.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес и Дмитрий Баринов не попали в заявку сборной России на матч Евро-2020 с Кипром из-за травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить