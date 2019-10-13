Россия обыгрывает Кипр после первого тайма матча отбора на Евро-2020

Сборная России обыгрывает национальную команду Кипра по итогам первого тайма матча восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Счёт встречи уже на девятой минуте открыл полузащитник Денис Черышев, забивший в результате своих индивидуальных действий на левом фланге.

На 23-й минуте преимущество российской команды удвоил хавбек Магомед Оздоев, переправивший мяч в ворота после передачи Черышева.

Сборная Кипра осталась в меньшинстве на 28-й минуте, прямую красную карточку за фол на Сергее Петрове получил Костас Лаифис.

По итогам 45 минут счёт 2:0 в пользу российской сборной.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно завоюют путёвку на Евро-2020 в случае победы или ничейного исхода в матче с Кипром.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес и Дмитрий Баринов не попали в заявку сборной России на матч Евро-2020 с Кипром из-за травм.