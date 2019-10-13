Фернандес и Баринов не попали в заявку сборной России на матч Евро-2020 с Кипром из-за травм

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Защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов не вошли в заявку сборной России на матч восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра из-за травм.
Фернандес и Баринов не попали в заявку сборной России на матч Евро-2020 с Кипром из-за травм
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оба игрока не вошли даже в список резервистов из-за повреждений. После игры с Шотландией они занимались по индивидуальной программе.

В запасе сборной России на матч с Кипром остались: Андрей Лунёв, Сослан Джанаев, Зелимхан Бакаев, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Дмитрий Чистяков, Владислав Игнатьев, Максим Беляев, Далер Кузяев, Павел Могилевец, Николай Комличенко, Александр Соболев.

Матч состоится 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная России досрочно завоюет путёвку на Евро-2020 в случае победы или ничейного исхода в матче с Кипром.

Ранее стал известен стартовый состав России на матч отбора Евро-2020 с Кипром.

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