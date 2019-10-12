Кипрский тренер «Спартака»: футболисты сборной России напоминают роботов, а не людей

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Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос высказался о сборной России по футболу перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Кипрский тренер «Спартака»: футболисты сборной России напоминают роботов, а не людей
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«Это на 100% тренерская команда. В первую очередь Черчесов добавил дисциплины. Они больше напоминают роботов, чем людей», — приводит слова специалиста Politis.

По его мнению, все игроки российской команды выступают на высоком уровне и соперник россиян должен соответствовать, чтобы получить шансы на достойный результат. Он также назвал лучшего игрока сборной России.

«Артём Дзюба — главный футболист в России на данный момент», — сказал Фотопулос.

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП». Начало — в 19:00 мск.

На данный момент россияне занимают второе место в группе I с 18 очками.

Ранее Черчесов заявил, что не будет разбрасываться лозунгами перед матчем с Кипром.

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