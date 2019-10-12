Черчесов о настрое на матч с Кипром: не будем разбрасываться лозунгами

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настрое национальной команды перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
Черчесов о настрое на матч с Кипром: не будем разбрасываться лозунгами
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«Мы знаем, что всегда играем за три очка. Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП». Начало — в 19:00 мск.

На данный момент россияне занимают второе место в группе I с 18 очками.

Ранее Черчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола.

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