Черчесов оценил уровень российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне российского футбола.

«Можно ответить философски. Мы, сборная, решаем свои задачи — клубы остаются в стороне. А в еврокубках у клубов сыграно только два тура — у кого-то травмы, у кого-то дисквалификации. Выводы необходимо делать, когда звучит финальный свисток. Наш чемпионат шестой в рейтинге. Думаю, это достойная позиция», — цитирует Черчесова Sport24.

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября в Никосии на стадионе «ГСП». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Черчесов рассказал о состоянии Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова перед матчем с Кипром.