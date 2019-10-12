The Guardian назвал футболиста «Спартака» Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия
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- globallookpress.com
Издание The Guardian поставило Кралу лучшую оценку за минувшую игру. Хавбек получил девять баллов.
«Полузащитник московского «Спартака», казалось, всегда был с мячом и читал действия средней линии сборной Англии. Ему немного не хватило забить», — говорится в материале.
Крал провёл на поле весь матч.
Крал перешёл в «Спартак» из чешской «Славии» в летнее трансферное окно за €12 млн.
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Англии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.