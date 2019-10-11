Чехия обыграла Англию в квалификации на Евро-2020

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Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Англии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Чехия обыграла Англию в квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Англия, проигрывавшая в квалификациях на чемпионат Европы впервые с ноября 2007 года, забила первой. На 5-й минуте пенальти реализовал Гарри Кейн.

Первую в истории сборной Чехии победу над англичанами принесли голы Якуба Брабеца и Зденека Ондрашека, забивших на 9-й и 85-й минутах соответственно.

Ранее сообщалось, что Хорватия разгромила Венгрию в отборе на Евро-2020.

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