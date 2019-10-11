Хорватия разгромила Венгрию в отборе на Евро-2020

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Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Венгрии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Хорватия разгромила Венгрию в отборе на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Сплите, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу Хорватии принесли голы Луки Модрича и Бруно Петковича, оформившего дубль.

В других матчах игрового дня Белоруссия и Эстония сыграли вничью (0:0), Словакия и Уэльс также не выявили победителя (1:1), Польша разгромила Латвию (3:0), Северная Македония взяла верх над Словенией (2:1) а Израиль уступил Австрии (1:3).

Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку помог Бельгии разгромить Сан-Марино и завоевать путёвку на Евро-2020.

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