УЕФА признал гол Головина в матче с Шотландией моментом дня в отборе Евро-2020

Мяч полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в ворота с Шотландией признан моментом дня по итогам игр квалификации чемпионата Европы 2020 года, прошедших 10 октября.

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Встреча Россия — Шотландия прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. Головин стал автором четвёртого гола. Помимо этого, он сделал две результативные передачи.

Ранее Роман Павлюченко выразил мнение, что Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.