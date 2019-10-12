УЕФА признал гол Головина в матче с Шотландией моментом дня в отборе Евро-2020

Короткая ссылка
Мяч полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в ворота с Шотландией признан моментом дня по итогам игр квалификации чемпионата Европы 2020 года, прошедших 10 октября.

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Встреча Россия — Шотландия прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. Головин стал автором четвёртого гола. Помимо этого, он сделал две результативные передачи.

Ранее Роман Павлюченко выразил мнение, что Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить