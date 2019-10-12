УЕФА признал гол Головина в матче с Шотландией моментом дня в отборе Евро-2020
Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.
Встреча Россия — Шотландия прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. Головин стал автором четвёртого гола. Помимо этого, он сделал две результативные передачи.
Ранее Роман Павлюченко выразил мнение, что Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
🔥 Момент дня по итогам матчей четверга:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2019
🇷🇺 Александр Головин 👏#ЕВРО2020 | @TeamRussiapic.twitter.com/MQXfQwlO6G