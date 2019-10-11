Павлюченко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России
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«Дзюба обогнал меня по числу забитых мячей за сборную? И что же? Я теперь снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Александра Кержакова. Желаю ему этого», — приводит слова Павлюченко «РБ».
В активе Дзюбы на данный момент 23 гола за национальную команду, что является третьим результатом в истории сборной. Вторым по данному показателю является Владимир Бесчастных (26), а лидером — Кержаков с 30 голами.
Ранее Дзюба заявил, что у него нет задачи стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020.