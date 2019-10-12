Саутгейт высказался о причинах поражения Англии от Чехии в отборе на Евро-2020

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Чехии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Саутгейт высказался о причинах поражения Англии от Чехии в отборе на Евро-2020
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«Было тяжело. Мы не сделали достаточно для победы. Вероятно, мы должны были добыть ничью, но пропущенный гол в конце встречи был типичным для тех возможностей, которые не использовали. У нас были шансы выиграть матч, но мы слишком часто теряли мяч», — приводит слова Саутгейта пресс-служба сборной

Англия на выезде уступила Чехии со счётом 2:1, потерпев первое поражение в отборе на чемпионат Европы с ноября 2007 года. Следующим соперником команды Саутгейта станет сборная Болгарии. Матч пройдёт в Софии 14 октября.

Ранее сообщалось, что гол Оливье Жиру принёс Франции победу над Исландией в отборе на Евро-2020.

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