Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев поддержал генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки после её оговорки про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», — написал Оздоев в комментариях под видео в Twitter.

Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как оказалось, телеведущая имела в виду Оздоева.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна.