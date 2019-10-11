Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», — написал Оздоев в комментариях под видео в Twitter.
Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как оказалось, телеведущая имела в виду Оздоева.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.
Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.
Ранее Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна.