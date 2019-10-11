Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев поддержал генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки после её оговорки про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Оздоев поддержал Канделаки после её оговорки
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», — написал Оздоев в комментариях под видео в Twitter.

Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как оказалось, телеведущая имела в виду Оздоева.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. 

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить