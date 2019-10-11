Сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста Дзюбу

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Сборная России по регби выразила готовность взять на сборы нападающего национальной футбольной команды Артёма Дзюбу после его игры в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста Дзюбу
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«Россия и Шотландия в расчёте. Теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале», — говорится в сообщении Федерации регби России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. При этом Дзюба оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что сборная России по регби проиграла шотландцам на Кубке мира со счётом 0:61.

Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020. В его активе восемь забитых мячей.

Ранее Игорь Семшов назвал общие черты нынешней сборной России по футболу с национальной командой 2008 года.

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