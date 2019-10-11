Семшов назвал общие черты нынешней сборной России с национальной командой 2008 года

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов рассказал, какие общие черты есть у нынешней национальной команды со сборной, которая в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.

«Сыгранность. Которая будет добавляться с каждым матчем. Мы долго играли вместе и на поле прекрасно понимали друг друга. То же самое наблюдаю сейчас», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в команде чувствуется хорошая атмосфера, как это было и в сборной Гуса Хиддинка. По его мнению, несколько человек из нынешнего состава вполне могли заиграть в той команде.

В минувшей игре сборная России разгромила Шотландию в рамках седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Семшов заявил, что не сомневался в победе сборной России над Шотландией.