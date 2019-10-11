Семшов заявил, что не сомневался в победе сборной России над Шотландией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов заявил, что не сомневался в победе национальной команды в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«В нашей группе две достойные команды — Бельгия и Россия. Остальные, в том числе Шотландия, намного уступают. И по организации игры, и по подбору футболистов. Да во всём! Поэтому в победе российской сборной я не сомневался», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его словам, игра показала, что сборная России намного сильнее Шотландии. Он также отметил, что гости не создали ни одного момента у ворот Маринато Гилерме.

«Игра шла до гола. Я понимал: чем раньше забьём, тем легче будет. Так и получилось. На 57-й Дзюба классным ударом шансов Маршаллу не оставил — и всё, соперник развалился», — сказал Семшов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Шотландией.