Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Шотландией

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после победы над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион «Лужники» дорогого стоит», — сказал игрок на видео в своём Instagram.

Он отметил, что для футболистов сборной очень важна поддержка болельщиков и без неё не получилось бы так победить.

«Спасибо огромное, что в это время, в этот час были все вместе единым целым. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга», — добавил Дзюба.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на победу российской сборной над Шотландией.