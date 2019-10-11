Дзюба рассказал, в чём заключается сила сборной России по футболу

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал игру команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, а нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать из-за класса», — цитирует форварда «Чемпионат».

По словам Дзюбы, уверенность в собственных силах российские футболисты почувствовали после первого забитого мяча.

«4:0 — это очень уверенно, а «Лужники» — олицетворение нашей сборной. Тут играть огромное удовольствие — отличное поле, болельщики, спасибо всем за организацию этой игры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.