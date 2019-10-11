Черчесов прокомментировал победу сборной России над Шотландией в квалификации Евро-2020

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, в котором его подопечные одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Черчесов прокомментировал победу сборной России над Шотландией в квалификации Евро-2020
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Показалось ли, что в первом тайме сборная России играла немного академично? Со словом «академично» не согласен. Мы старались нагнетать. Но соглашусь — и в перерыве подсказал ребятам, — что в середине поля не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Черчесова, изменения в игре российской сборной во втором тайме поединка с Шотландией помогли команде добиться положительного результата.

«Дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более когда со стандарта забили, намного легче стало», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить