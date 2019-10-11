Черчесов прокомментировал победу сборной России над Шотландией в квалификации Евро-2020
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«Показалось ли, что в первом тайме сборная России играла немного академично? Со словом «академично» не согласен. Мы старались нагнетать. Но соглашусь — и в перерыве подсказал ребятам, — что в середине поля не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам Черчесова, изменения в игре российской сборной во втором тайме поединка с Шотландией помогли команде добиться положительного результата.
«Дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более когда со стандарта забили, намного легче стало», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.