Сборной России по футболу достаточно не проиграть Кипру, чтобы квалифицироваться на Евро-2020

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Чтобы досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сборной России достаточно сыграть вничью с командой Кипра в следующем матче отборочного турнира первенства континента, который состоится 13 октября в Никосии.
Сборной России по футболу достаточно не проиграть Кипру, чтобы квалифицироваться на Евро-2020
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Не проиграв киприотам, команда Станислава Черчесова станет недосягаемой для всех преследователей и за два тура до окончания квалификации Евро-2020 гарантирует себе как минимум вторую строчку турнирной таблицы группы I.

На данный момент в группе I лидирует сборная Бельгии — набрав максимально возможный 21 балл, подопечные Роберто Мартинеса первыми среди всех участников квалификации следующего чемпионата Европы гарантировали себе участие в турнире. Россия идёт второй с 18 очками в активе, опережая занимающих третью строчку таблицы киприотов на восемь пунктов.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

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