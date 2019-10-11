Сборной России по футболу достаточно не проиграть Кипру, чтобы квалифицироваться на Евро-2020

Чтобы досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу 2020 года, сборной России достаточно сыграть вничью с командой Кипра в следующем матче отборочного турнира первенства континента, который состоится 13 октября в Никосии.

Не проиграв киприотам, команда Станислава Черчесова станет недосягаемой для всех преследователей и за два тура до окончания квалификации Евро-2020 гарантирует себе как минимум вторую строчку турнирной таблицы группы I.

На данный момент в группе I лидирует сборная Бельгии — набрав максимально возможный 21 балл, подопечные Роберто Мартинеса первыми среди всех участников квалификации следующего чемпионата Европы гарантировали себе участие в турнире. Россия идёт второй с 18 очками в активе, опережая занимающих третью строчку таблицы киприотов на восемь пунктов.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.