Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

© Maksim Konstantinov

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В семи поединках отбора Евро-2020 31-летний форвард забил восемь мячей. Возглавляет гонку бомбардирскую гонку квалификации чемпионата Европы полузащитник сборной Израиля Эран Захави, в активе которого значатся десять мячей. Шестью точными ударами в отборе Евро-2020 отличились австриец Марко Арнаутович, бельгиец Ромелу Лукаку, англичане Харри Кейн и Рахим Стерлинг, а также голландец Мемфис Депай. Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.