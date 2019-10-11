Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020
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В семи поединках отбора Евро-2020 31-летний форвард забил восемь мячей.
Возглавляет гонку бомбардирскую гонку квалификации чемпионата Европы полузащитник сборной Израиля Эран Захави, в активе которого значатся десять мячей. Шестью точными ударами в отборе Евро-2020 отличились австриец Марко Арнаутович, бельгиец Ромелу Лукаку, англичане Харри Кейн и Рахим Стерлинг, а также голландец Мемфис Депай.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.