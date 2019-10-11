Победа над Шотландией стала для сборной России шестой подряд в официальных матчах

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Разгромная победа над сборной Шотландии со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года стала для российской команды шестой подряд в официальных поединках.
Победа над Шотландией стала для сборной России шестой подряд в официальных матчах
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Ранее подопечные Станислава Черчесова дважды обыграли соперников из Казахстана, а также одержали победы над сборными Сан-Марино, Кипра и Шотландии. Нынешняя победная серия сборной России длится с 24 марта 2019 года.

Шестиматчевая победная серия является вторым лучшим результатом в истории отечественной сборной — лишь однажды в своей истории, под руководством Олега Романцева в 1995 году, российские футболисты выиграли семь встреч подряд.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

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